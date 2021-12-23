Авиакомпания Ryanair отменила 17 рейсов из Украины

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.

Как сообщает Lowcostavia.com.ua, лоукостер отменил 17 маршрутов из городов Украины до конца января 2022 года.

В частности, с 6 по 31 января полностью отменены все шесть направлений из Харькова (Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшава, Краков, Познань).

Из других городов рейсы отменены с 10 по 31 января: из Одессы отменено 3 маршрута (Барселона, Болонья, Катовице), из Львова отменено 6 направлений (Палермо, Пиза, Турин, Бари, Братислава, Манчестер), из Киева – Быдгощ и Мальта.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в январе 2022 года:

– Киев – Быдгощ с 10 по 31 января;

– Киев – Мальта с 10 по 31 января;

– Львов – Бари с 10 по 31 января;

– Львов – Палермо с 10 по 31 января;

– Львов – Пиза с 10 по 31 января;

– Львов – Турин с 10 по 31 января;

– Львов – Манчестер с 10 по 31 января;

– Львов – Братислава с 10 по 31 января;

– Харьков – Вильнюс с 6 по 31 января;

– Харьков – Варшава (Модлин) с 6 по 31 января;

– Харьков – Краков с 6 по 31 января;

– Харьков – Познань с 6 по 31 января;

– Харьков – Будапешт с 6 по 31 января;

– Харьков – Милан (Бергамо) с 6 по 31 января;

– Одесса – Катовице с 10 по 31 января;

– Одесса – Барселона с 10 по 31 января;

– Одесса – Болонья с 10 по 31 января.

Кроме того, несколько дней назад начало выполнения рейсов Херсон – Вена было перенесено с января на февраль 2022 года.

В расписании возможны изменения, Ryanair может как вернуть некоторые отмененные рейсы (что маловероятно), так и впоследствии продолжить отмену рейсов в феврале.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair будет выполнять полеты из Львова в Нюрнберг.

Рейсы в Нюрнберг начнутся с 30 марта 2022 года. На ресурсе авиаперевозчика уже можно бронировать полеты на удобные даты.

Напомним, в начале декабря венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года.

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