Лоукостер Ryanair стал крупнейшей авиакомпанией Европы — рейтинг Eurocontrol

Международная организация Eurocontrol назвала ирландский лоукостер Ryanair крупнейшей авиакомпанией Европы. Она получает этот титул уже седьмой год подряд. Об этом говорится в отчете Eurocontrol.

Ryanair значительно увеличил количество полетов летом, а в последние месяцы 2021 года компания вышла на доковидный уровень по полетам. По данным Eurocontrol, в среднем в день ирландский лоукостер совершал 1 321 рейс. В среднем за год лоукостер выполнял на 43% меньше полетов по сравнению с докризисным 2019 годом.

Второе место в рейтинге крупнейших авиакомпанией Европы получил авиаперевозчик Turkish Airlines, который ежедневно выполнял 938 рейсов, а падение числа полетов в сравнении с доковидным периодом составило 30%.

Замыкает тройку лидеров французский национальный перевозчик Air France с результатом в 648 рейсов в день, что на 46% меньше показателя 2019 года.

Наименьшее падение количества ежедневных рейсов в сравнении с 2019 годом зафиксировали у турецкого лоукостера Pegasus Airlines — 22%. В среднем в день в 2021 году авиакомпания осуществляла 367 рейсов.

Eurocontrol также оценил восстановление трафика в странах Европы. Украина вошла в ТОП-5 стран по восстановлению авиатрафика.

В частности, наибольшее восстановление пассажиропотока в 2021 году по сравнению с доковидным 2019 годом показали Албания (-8%), Босния и Герцеговина (-20%), Армения (-22%), Украина (-26%) и Греция (-27%).

"В разгар летнего периода, некоторые страны вплотную подошли к доковидному уровню, в частности Греция, где количество полетов достигло 94% августовского трафика до пандемии коронавируса", — отмечается в отчете.

В то же время авиационная отрасль медленнее всего восстанавливается в Великобритании, Финляндии и Ирландии, где количество авиарейсов в 2021 году было меньше на 62% по сравнению с 2019 годом.

Тем временем Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины.

В частности, с 6 по 31 января полностью отменены все шесть направлений из Харькова (Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшава, Краков, Познань).

Кроме того, венгерская авиакомпания Wizz Air уменьшила количество рейсов из украинских аэропортов, которые ранее планировались на начало 2022 года.