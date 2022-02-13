Авиасообщение не будет остановлено. Украина поддержит перевозчиков со страхованием – Мининфраструктуры

Воздушное пространство Украины закрывать не будут, а информация о закрытии не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве подчеркнули, что закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

По информации министерства, 13 февраля в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, госпредприятия "Украэрорух", международного аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок.

На совещании было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

В Мининфраструктуры отметили, что большинство авиакомпаний продолжают свою работу без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства", – говорится в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, рынки страховых услуг, равно как и рынки капитала, уязвимы к информационному полю.

"Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Для этого правительство, Офис Президента и наши международные партнеры разрабатывают общие решения. В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", –отметил Кубраков.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что с 16:00 14 февраля воздушное движение в Украине может быть прекращено.

Ранее швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

Перед этим сообщалось, что сотрудники авиакомпании Lufthansa, которая владеет авиакомпаниями Swiss и Austrian Airlines, объяснили пассажирам изменение графика полетов тем, что авиакомпания не может оставлять самолеты и экипажи на ночь в Украине "из-за политического напряжения".