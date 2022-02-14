Кабмин выделил 16,6 млрд на обеспечение безопасности авиаперелетов

13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении Мининфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, решение было принято по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины.

"Объем резервного фонда Госбюджета увеличен на 16,6 млрд грн. Средства будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", – говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, выделенные деньги покрывают страховые случаи для не менее 23 воздушных судов.

"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", – заявил Кубраков.

В Мининфраструктуры добавили, что после урегулирования и нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные деньги будут направлены в государственный бюджет.

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что решение о выделении денег на страхование лизинга самолетов Бюджетный комитет Рады поддержал единогласно.

"Представители Кабмина сообщили, что переговоры ведутся со SkyUP, МАУ и Bees (украинские авиакомпании). Было сказано, что именно эти компании получили от своих лизингодателей предупреждение, что 14 февраля – последний день пребывания их бортов в Украине. Сегодняшнее решение должно помочь", – написал Железняк.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко заявил о возможном закрытии воздушного пространства Украины 14 февраля в 16:00. По его словам, это связано с тем, что страховые компании прекращают страховать гражданские самолеты.

В Мининфраструктуры уверяют, что воздушное пространство Украины закрывать не будут, а информация о закрытии не соответствует действительности.

Ранее швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM отказались от ночной стоянки в Киеве на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.