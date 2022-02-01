Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млрд евро помощи

Европейская комиссия (ЕК) поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на фоне сообщений о возможном полномасштабном российском вторжении.

Ранее об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляен, говорится в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

"Мы только что приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 млрд евро – в дополнение к 5,6 млрд евро, которые уже были предоставлены в рамках пяти предыдущих программ", – сообщила в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Верли Нуйц.

По ее словам, скорейшее принятие этих предложений Советом ЕС и Европарламентом позволит Европейской комиссии безотлагательно выплатить Украине первый транш помощи в объеме 600 млн евро.

Второй транш будет выплачен после положительной оценки прогресса украинских властей "в определенном кругу краткосрочных политических мер".

Как подчеркнула Нуйц, этот новый макрофинансовый пакет дополняет существенную помощь, которую ЕС уже предоставил Украине для поддержания стабильности в стране и ее модернизации, а также в борьбе с пандемией COVID-19 на общую сумму более 17 млрд евро с 2014 года.

В случае принятия этого предложения в ЕС, Украина может получить первый транш помощи в объеме 600 млн евро.

Напомним, Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.