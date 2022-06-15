Украинскую армию переведут с постсоветского вооружения на оружие НАТО, — Столтенберг

Организация Североатлантического договора работает над планом полного перевода Вооруженных сил Украины с постсоветского вооружения на оружие альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на вооружение альянса. Сегодня вечером (15 июня — Delo.ua) министры обороны стран альянса должны объявить о новой военной помощи Украине, включая тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию", — сказал Столтенберг.

Кроме того, ранее он отмечал, что Украина должна получить больше оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению России. Генсек НАТО напомнил, что альянс поддерживает Украину уже много лет.

Так, с 2014 года проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

В настоящее время тренировки проходят более усиленно. По информации западных СМИ, у союзников Украины заканчивается оружие советского и российского производства, поэтому теперь НАТО нацелено обучить украинских военных работе с оружием альянса, чтобы начать поставлять его.