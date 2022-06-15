Українську армію переведуть із пострадянського озброєння на зброю НАТО, — Столтенберг

Організація Північноатлантичного договору працює над планом повного переведення Збройних сил України з пострадянського озброєння на зброю альянсу. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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"НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на озброєння альянсу. Сьогодні ввечері (15 червня - Delo.ua) міністри оборони країн альянсу повинні оголосити про нову військову допомогу Україні, включаючи важке озброєння та далекобійну артилерію", - сказав Столтенберг.

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Крім того, раніше він зазначав, що Україна має отримати більше зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії. Генсек НАТО нагадав, що альянс підтримує Україну вже багато років.

Так, з 2014 року проводили тренування та надавали обладнання для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

Нині тренування проходять посилено. За інформацією західних ЗМІ, у союзників України закінчується зброя радянського та російського виробництва, тому тепер НАТО має на меті навчити українських військових вправлятися зі зброєю альянсу, щоб почати постачати її.