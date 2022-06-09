Зеленського запросять на саміт НАТО

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті країн-членів НАТО наприкінці червня, проте ще невідомо, в якому статусі.

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Про це повідомляє видання la Repubblica з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Розширення НАТО, політика відкритих дверей буде важливою темою обговорення. Ми сподіваємося, що Фінляндія та Швеція приєднаються до наших лав. І, звичайно, ми повинні ухвалити рішення щодо України. Президент Володимир Зеленський так чи інакше буде присутнім на нашому саміті в Мадриді", - сказав Мірча Джоані.

Засідання Альянсу відбудеться 28-30 червня 2022 року в Мадриді.

Зазначимо, що Організація Північноатлантичного під час саміту може ухвалити нову Стратегічну концепцію, в якій планують позначити поведінку Росії як пряму військову загрозу країнам блоку.

У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія згадувалася як партнер, і цього разу це формулювання буде скасовано.