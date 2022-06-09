Зеленского пригласят на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите стран-членов НАТО в конце июня, однако еще точно неизвестно, в каком статусе.

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Об этом сообщает издание la Repubblica со ссылкой на заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Расширение НАТО, политика открытых дверей будет важной темой обсуждения. Мы надеемся, что Финляндия и Швеция присоединятся к нашим рядам. И, конечно, мы должны принять решение по Украине. Президент Владимир Зеленский будет так или иначе присутствовать на нашем саммите в Мадриде", — сказал Мирча Джоане.

Заседание Североатлантического союза состоится 28-30 июня 2022 года в Мадриде.

Отметим, что Организация Североатлантического во время саммита может принять новую Стратегическую концепцию, в которой планируют обозначить поведение России как прямую военную угрозу странам блока.

В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер, и на этот раз эта формулировка будет отменена.