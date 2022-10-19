ЄС запровадить додаткові санкції проти Ірану за його залучення у війну РФ з Україною - ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Союзу 19 жовтня схвалили новий санкційний пакет проти Ірану, який запровадять як відповідь на передачу Тегераном Росії зброї для ведення війни проти України. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс" з посиланням на європейського дипломата.

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Джерело агентства зазначило, що рішення незабаром буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер, 20 жовтня.

За попередньою інформацією, під санкції потрапила компанія "Шахед Авіейшн Індастріз", відповідальна за проектування та розробку іранського БЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, "Шахед Авіейшн Індастриз" відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у рішенні послів.

До санкційного списку також включили начальника штабу Збройних сил Ірану генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багері, командувача Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєда Агаджані, Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Попереднього разу Рада Європейського Союзу запроваджувала додаткові санкції проти Ірану 17 жовтня, але тоді обмеження задіяли через порушення прав людини. Санкції запровадили щодо поліції моралі Ірану та двох її ключових постатей Мохаммада Ростамі та Хаджахмада Мірзаї.

Крім того, ЄС включив до списку Іссу Зарепура, міністра інформаційно-комунікаційних технологій Ірану, за його відповідальність у відключенні інтернету. Санкції включають заборону на поїздки та заморожування активів.

Нагадаємо, напередодні в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.

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