ЕС введет дополнительные санкции против Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной - СМИ

Послы стран-членов Европейского Союза 19 октября одобрили новый санкционный пакет против Ирана, который будет введен в ответ на передачу Тегераном России оружия для ведения войны против Украины. Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс” со ссылкой на европейского дипломата.

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Источник агентства отметил, что решение вскоре будет утверждено письменной процедурой с последующей публикацией в четверг, 20 октября.

По предварительной информации, под санкции попала компания "Шахед Авиэйшн Индастриз", ответственная за проектирование и разработку иранского БЛА "Шахед".

"Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, "Шахед Авиэйшн Индастриз" отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в решении послов.

В санкционный список также включили начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери, командующего Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саеда Агаджани, Ходжатола Гореиши, отвечающего за логистику в иранском министерстве обороны.

В предыдущий раз Совет Европейского Союза вводил дополнительные санкции против Ирана 17 октября, но тогда ограничения задействовали из-за нарушений прав человека. Санкции ввели в отношении полиции морали Ирана и двух ее ключевых фигур - Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи.

Кроме того, ЕС включил в список Иссу Зарепура, министра информационно-коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.

Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.

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