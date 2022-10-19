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ЕС введет дополнительные санкции против Ирана за его вовлечение в войну РФ с Украиной - СМИ
Послы стран-членов Европейского Союза 19 октября одобрили новый санкционный пакет против Ирана, который будет введен в ответ на передачу Тегераном России оружия для ведения войны против Украины. Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс” со ссылкой на европейского дипломата.
Источник агентства отметил, что решение вскоре будет утверждено письменной процедурой с последующей публикацией в четверг, 20 октября.
По предварительной информации, под санкции попала компания "Шахед Авиэйшн Индастриз", ответственная за проектирование и разработку иранского БЛА "Шахед".
"Секретная серия дронов была поставлена Российской Федерации и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, "Шахед Авиэйшн Индастриз" отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в решении послов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В санкционный список также включили начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багери, командующего Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саеда Агаджани, Ходжатола Гореиши, отвечающего за логистику в иранском министерстве обороны.
В предыдущий раз Совет Европейского Союза вводил дополнительные санкции против Ирана 17 октября, но тогда ограничения задействовали из-за нарушений прав человека. Санкции ввели в отношении полиции морали Ирана и двух ее ключевых фигур - Мохаммада Ростами и Хаджахмада Мирзаи.
Кроме того, ЕС включил в список Иссу Зарепура, министра информационно-коммуникационных технологий Ирана, за его ответственность в отключении интернета. Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов.
Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.
Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.
Источник фото: ua.depositphotos.com