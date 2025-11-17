Трамп скасував мита на понад 200 продуктів харчування, щоб знизити ціни

Президент США Дональд Трамп скасував мита на понад 200 харчових продуктів, включно з такими товарами, як кава, яловичина, банани та апельсиновий сік, через те що американці занепокоєні високими цінами на продукти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Трамп тривалий час наполягав, що введені ним на початку цього року високі імпортні мита не сприяють зростанню інфляції.

Відповідаючи на запитання стосовно мит, американський лідер сказав, що "у деяких випадках" вони можуть підвищувати ціни, при цьому заявивши, що в цілому у США "практично немає інфляції".

До переліку винятків увійшли продукти, які американці регулярно купують для домашнього споживання, багато з яких за рік подорожчали на двозначні цифри. Список налічує понад 200 товарів – від апельсинів, ягід асаї та паприки до какао, добавок для харчового виробництва та добрив.

У відповідному документі Білий дім вказав, що рішення було ухвалено після "значного прогресу, якого президент досяг у забезпеченні більш взаємовигідних умов для наших двосторонніх торговельних відносин".

Трамп вирішив звільнити від мит певні продукти, оскільки вони не вирощуються і не обробляються в США. Крім того, на це рішення вплинули недавні торговельні та інвестиційні домовленості між США та іншими країнами.

Ціни на продукти

Яловичина подорожчала в США у вересні майже на 13%, а стейки — майже на 17% у порівнянні з тим самим місяцем минулого року. Це найбільше зростання цін на ці продукти за понад три роки.

Хоча США є великим виробником яловичини, постійна нестача худоби останніми роками утримує високі ціни на м’ясо.

Також ціни на банани зросли приблизно на 7%, а на помідори – на 1%.

Загалом витрати на продукти, які споживають вдома, у вересні були на 2,7% вищими, ніж торік.

