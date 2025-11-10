Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по $2 тисячі: звідки гроші

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але гроші не отримають "люди з високим доходом".

Як пише Delo.ua, відповідну заяву Трамп розмістив в соціальній мережі Truth Social.

Очільник Білого дому розкритикував людей, які виступають проти запровадження тарифів.

Трамп запевнив, що зараз США є "найбагатшою і найшанованішою країною у світі, з майже нульовою інфляцією і рекордними цінами на фондовому ринку". За його словами, США "отримують трильйони доларів", і незабаром почнуть виплачувати свій "величезний борг у 37 трильйонів доларів".

"Рекордні інвестиції в США, заводи та фабрики будуються всюди. Кожному буде виплачено дивіденд щонайменше 2000 доларів на людину (не враховуючи людей з високими доходами!)", — написав Трамп.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

9 квітня Трамп запровадив 90-денну паузу для взаємних тарифів для всіх країн, крім Китаю.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.