Сенат США проголосував за скасування глобальних тарифів Трампа

Сенат США проголосував за скасування широкомасштабних глобальних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Це сталося після того, як раніше цього тижня було ухвалено резолюції про скасування тарифів на товари з Канади та Бразилії.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на The Hill.

Сенатори схвалили двопартійну резолюцію, яка анулює високі ставки для ключових торгових союзників, зокрема Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї. За документ проголосували демократи разом із чотирма сенаторами-республіканцями.

Резолюція голосувалася повторно – після того, у квітні вона була провалена в Сенаті. Тоді законодавці набрали однакову кількість голосів "за" та "проти", внаслідок чого знадобився голос віцепрезидента Джей Ді Венса, який не дав ініціативі реалізуватися.

Наразі залишається незрозумілим, чи підтримає Палата представників ухвалену Сенатом резолюцію, оскільки республіканська більшість у ній досі перебуває під значним впливом Трампа.

Зазначається, що обидві партії шукають шляхи завершити шатдаун уже наступного тижня, однак подальший розвиток подій залишається невизначеним.

Нагадаємо, Трамп знизив тарифи на імпорт з Китаю після переговорів із Сі Цзіньпіном. Тарифи, що накладаються на китайський імпорт, будуть скорочені з 57% до 47%, а ставка тарифів, пов'язаних з торгівлею препаратами-прекурсорами фентанілу, буде зменшена вдвічі з 20% до 10%.