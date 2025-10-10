Сенат США схвалив оборонний бюджет у $925 млрд: передбачено продовження підтримки України

Сенат США у четвер схвалив законопроєкт, що передбачає виділення $925 мільярдів на національну оборону, отримавши широку двопартійну підтримку. Фінансування для України також закладено у законопроєкті.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на The New York Times.

Рішення започатковує складні переговори з Палатою представників, яка у своїй версії документа додала низку консервативних соціальних положень, від яких сенатори здебільшого утрималися.

Законопроєкт продовжує дію Ініціативи безпекової допомоги Україні до 2028 року та збільшує її фінансування до $500 мільйонів. Також передбачено розширення виробництва сучасних винищувачів F-35A.

За законопроєкт проголосували 77 сенаторів, проти — 20. Голосування відбулося пізно ввечері на дев’ятий день часткового припинення роботи федерального уряду.

Прийняття документа відкриває шлях до фінансування широкого спектра оборонних програм — від будівництва нових підводних човнів і винищувачів до щорічного підвищення зарплат військовослужбовцям.

Документ також передбачає реформу системи військових закупівель, аби полегшити доступ менших компаній до оборонних контрактів.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про оборонну політику на 2026 рік у розмірі 892,6 мільярда доларів, у якому передбачено $400 млн для України.

Проте, через зупинку роботи уряду США постачання американської зброї до України може затриматися. Опинилися в невизначеності і переговори про угоду між США та Україною щодо дронів, оскільки федеральних службовців відправили додому.