Україна та США провели переговори щодо угоди з купівлі українських дронів

Делегація України провела у США технічні перемовини щодо угоди Drone Deal про купівлю українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Перемовини зі США

Головною метою візиту українських представників стало обговорення з командами США купівлі дронів українського виробництва та їх ефективного використання.

Повідомляється, що українська сторона презентувала свої напрацювання щодо пропозицій конкретних моделей, їх ефективність та умови застосування.

Команда Міноборони провела зустріч з представниками всіх родів та видів військ США, на якій обговорили потреби американської армії в українських дронах.

Американська команда відзначила експертизу України у розбудові дронової галузі – виробництві не лише БпЛА, а й морських дронів та наземних роботизованих комплексів.

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, до складу української делегації входили представники РНБО та Міністерства оборони України.

Під час зустрічей обговорювалась можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід", — підкреслив секретар РНБО.

Переговори технічних команд стали підготовчим етапом до підписання угоди Drone Deal, яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський.

Україна запропонувала США угоду на 5 років

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Сполучені Штати ведуть переговори щодо угоди, яка передбачає постачання американській стороні українських безпілотників різних типів.

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припустив, що ця програма запрацює після закінчення війни.

"Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України", — повідомляв президент.

Запуск керованого експорту зброї

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї.

Президент зазначив, що Україна має необхідну зброю та виробничі можливості, але відчуває дефіцит фінансування. Водночас експорт дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.