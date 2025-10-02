Украина и США провели переговоры по соглашению по покупке украинских дронов

Делегация Украины провела в США технические переговоры по соглашению о покупке украинских дронов "Drone Deal".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Переговоры с США

Главной целью визита украинских представителей стало обсуждение с командами США покупки дронов украинского производства и их эффективного использования.

Сообщается, что украинская сторона представила свои наработки относительно предложений конкретных моделей, их эффективность и условия применения.

Команда Минобороны провела встречу с представителями всех родов и видов войск США, где обсудили потребности американской армии в украинских дронах.

Американская команда отметила экспертизу Украины по развитию дроновой отрасли – производству не только БПЛА, но и морских дронов и наземных роботизированных комплексов.

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав украинской делегации входили представители СНБО и Министерства обороны Украины.

В ходе встречи обсуждалась возможность углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной способности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ.

Украина сегодня является мировым лидером в дроновых технологиях, и наш опыт вызывает высокий интерес среди союзников. Речь идет не только о воздушных системах, но и о морских дронах и наземных роботизированных комплексах, в разработке и применении которых Украина имеет уникальный практический опыт», — подчеркнул секретарь СНБО.

Переговоры технических команд стали подготовительным этапом к подписанию соглашения "Drone Deal", ранее анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина предложила США соглашение на 5 лет

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Соединенные Штаты ведут переговоры по соглашению, предусматривающему поставки американской стороне. украинских беспилотников разных типов.

По его словам, Украина подготовила и предложила США соглашение о дронах на $50 млрд сроком на пять лет с производством 10 млн дронов в год. Зеленский предположил, что эта программа заработает по окончании войны.

"Технические группы уже начинают работать над этим соглашением. Это касается дронов, которые Соединенные Штаты приобретут непосредственно у Украины", - сообщал президент.

Запуск управляемого экспорта оружия

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторое оружие.

Президент отметил, что у Украины есть необходимое оружие и производственные возможности, но испытывает дефицит финансирования. В то же время экспорт позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.