Будут производить 10 млн дронов в год: Украина предложила США соглашение на 5 лет

Украина подготовила и предложила США соглашение о совместном производстве дронов, которое будет предусматривать выпуск 10 миллионов беспилотников в год в течение 5 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами 20 августа.

"Что касается дронов: drone deal, который нами подготовлен и предложен американской стороне по производству и ко-продакшну на 50 миллиардов - 5 лет, 10 миллионов дронов в год. Такая большая программа. Наверное, после войны она заработает", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что Украина разработала план закупки американского вооружения в 90 млрд долларов.

"О 90 миллиардах на закупку оружия: я считаю, что выписана сильная составляющая оружия, которая нужна украинской армии, как часть гарантий безопасности. Эта сумма справедлива", - добавил глава государства.

19 августа президент сообщил о договоренностях с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

"И у нас есть договоренности с президентом США о том, что они, когда у нас открывается экспорт, будут покупать украинские дроны. Для нас это важно", – сказал Зеленский во время брифинга в Вашингтоне.

Напомним, 18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб