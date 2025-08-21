Вироблятимуть 10 млн дронів на рік: Україна запропонувала США угоду на 5 років

Україна підготувала і запропонувала США угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачатиме випуск 10 мільйонів безпілотників на рік протягом 5 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами 20 серпня.

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва і ко-продакшну на 50 мільярдів - 5 років, 10 мільйонів дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.

"Щодо 90 мільярдів на закупівлю зброї: я вважаю, що виписана сильна складова зброї, яка потрібна українській армії, як частина гарантій безпеки. Ця сума справедлива", - додав глава держави.

19 серпня президент повідомив про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

"І у нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

Нагадаємо, 18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.