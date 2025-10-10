Сенат США одобрил оборонный бюджет в $925 млрд: предусмотрено продолжение поддержки Украины

Сенат США в четверг одобрил законопроект, предусматривающий выделение $925 миллиардов на национальную оборону, получив широкую двухпартийную поддержку. Финансирование для Украины также заложено в законопроекте.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на The New York Times.

Решение начинает сложные переговоры с Палатой представителей, которая в своей версии документа добавила ряд консервативных социальных положений, от которых сенаторы в основном воздержались.

Законопроект продолжает действие Инициативы безопасности помощи Украине до 2028 года и увеличивает ее финансирование до $500 миллионов. Также предусмотрено расширение производства современных истребителей F-35A.

За законопроект проголосовали 77 сенаторов, против - 20. Голосование состоялось поздно вечером на девятый день частичного прекращения работы федерального правительства.

Принятие документа открывает путь к финансированию широкого спектра оборонных программ — от строительства новых подлодок и истребителей до ежегодного повышения зарплат военнослужащим.

Документ также предусматривает реформу системы военных закупок, чтобы облегчить доступ меньших компаний к оборонным контрактам.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике на 2026 год в размере 892,6 млрд долларов, в котором предусмотрено $400 млн для Украины.

Однако из-за остановки работы правительства США поставки американского оружия в Украину могут задержаться. Оказались в неопределенности и переговоры о соглашении между США и Украиной по дронам, поскольку федеральных служащих отправили домой.