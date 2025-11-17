Трамп отменил пошлины более чем на 200 продуктов питания, чтобы снизить цены

Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на более 200 пищевых продуктов, включая такие товары, как кофе, говядина, бананы и апельсиновый сок, из-за того, что американцы обеспокоены высокими ценами на продукты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters .

Трамп долго настаивал, что введенные им в начале этого года высокие импортные пошлины не способствуют росту инфляции.

Отвечая на вопрос по поводу пошлин, американский лидер сказал, что "в некоторых случаях" они могут повышать цены, при этом заявив, что в целом у США "практически нет инфляции".

В список исключений вошли продукты, которые американцы регулярно покупают для домашнего потребления, многие из которых за год подорожали на двузначные цифры. Список насчитывает более 200 товаров от апельсинов, ягод асаи и паприки до какао, добавок для пищевого производства и удобрений.

В соответствующем документе Белый дом указал, что решение было принято после "значительного прогресса, достигшего президентом в обеспечении более взаимовыгодных условий для наших двусторонних торговых отношений".

Трамп решил освободить от пошлин определенные продукты, поскольку они не выращиваются и не возделываются в США. Кроме того, на это решение оказали влияние недавние торговые и инвестиционные договоренности между США и другими странами.

Цены на продукты

Говядина подорожала в США в сентябре почти на 13%, а стейки — почти на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это наибольший рост цен на эти продукты за три года.

Хотя США является крупным производителем говядины, постоянный недостаток скота в последние годы удерживает высокие цены на мясо.

Также цены на бананы выросли примерно на 7%, а на помидоры – на 1%.

В целом расходы на потребляемые дома продукты в сентябре были на 2,7% выше, чем в прошлом.

Напомним, Трамп заявил, что каждый американец получит 2 тысячи долларов из доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".