Китай пригрозил решительными мерами по новым тарифам США: под ударом товары и бизнес

Китай готовит ответ на новые тарифы США и рассматривает возможность пересмотра ограничений против американских товаров. Это может означать корректировку санкций и пошлин, введенных Пекином в 2025 году во время пика тарифного противостояния.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства торговли КНР.

Реагируя на новые 10% тарифы США, Китай объявил о начале всесторонней оценки ситуации. В Пекине подчеркнули, что готовы принять решительные ответные меры, если это будет необходимо для защиты законных прав и интересов страны в торговой сфере.

"Китай последовательно выступает против всех форм односторонних тарифных мер и призывает США отменить и прекратить введение каких-либо последующих односторонних тарифов. Практика неоднократно доказывала, что сотрудничество между Китаем и США выгодно обеим сторонам, тогда как конфронтация вредит обеим", - говорится в сообщении.

Китай готов провести откровенные консультации с США в рамках предстоящего шестого раунда китайско-американских экономических и торговых консультаций

Напомним, Верховный суд США принял решение против пошлин Трампа 20 февраля. Судьи постановили, что право устанавливать налоги и тарифы принадлежит исключительно Конгрессу, а не президенту.

Сам Трамп назвал это "позором и сообщил о запасной плане. По словам президента США, ему "стыдно за некоторых членов суда, которым не хватает смелости сделать то, что правильно для нашей страны". Также глава Белого дома объявил, что введет глобальные пошлины на импорт из всех стран мира до 10%, но на следующий день повысил их до 15%.