Росія урізає цивільні видатки та скорочує бюджетників заради війни

Міністерство фінансів Росії змушене переносити та скорочувати фінансування цивільних сфер, щоб забезпечити потреби армії у війні проти України. Про це на Московському фінансовому форумі заявив очільник російського відомства Антон Сілуанов, визнавши, що головним пріоритетом держбюджету залишаються "завдання фронту".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Плануючи кошторис на цей рік, Кремль розраховував знизити дефіцит до 3,7 трлн рублів завдяки підвищенню ПДВ і податків для малого бізнесу. Проте закладені річні ліміти вичерпалися ще в першому кварталі, а до кінця року діра в російській казні ризикувала розростися до 9 трлн рублів (3,9% ВВП).

Щоб утримати баланс, відомство на третину урізало мирні витрати, а регіони отримали пряму вказівку скоротити штат держслужбовців і бюджетників на 15%.

Зростання дефіциту та рекордні витрати на зброю

За період із січня до серпня реальний дефіцит російського бюджету вже досяг 5,8 трлн рублів (2,5% ВВП) і продовжує зростати. Урядовці планують покривати нестачу вилученням залишків із рахунків і новими внутрішніми позиками на ринку боргу.

Військова машина РФ вимагає дедалі більше грошей:

у законі про бюджет на цей рік на статтю "національна оборона" заклали 12,9 трлн рублів, але фактичні витрати на війну лише за перше півріччя вже сягнули 10,7 трлн рублів;

за підрахунками аналітиків німецького Інституту проблем міжнародної безпеки, витрати на армію та випуск зброї зросли на 30% проти першої половини минулого року і більш ніж уп'ятеро порівняно з довоєнним 2021 роком;

загалом із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва витратила на армію понад 57 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують ситуацію. Санкційний тиск, надмірні витрати на війну та рекордно висока ключова ставка центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.