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Росія урізає цивільні видатки та скорочує бюджетників заради війни

Рублі
Росія урізає цивільні видатки та скорочує бюджетників заради війни

Міністерство фінансів Росії змушене переносити та скорочувати фінансування цивільних сфер, щоб забезпечити потреби армії у війні проти України. Про це на Московському фінансовому форумі заявив очільник російського відомства Антон Сілуанов, визнавши, що головним пріоритетом держбюджету залишаються "завдання фронту".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Плануючи кошторис на цей рік, Кремль розраховував знизити дефіцит до 3,7 трлн рублів завдяки підвищенню ПДВ і податків для малого бізнесу. Проте закладені річні ліміти вичерпалися ще в першому кварталі, а до кінця року діра в російській казні ризикувала розростися до 9 трлн рублів (3,9% ВВП). 

Щоб утримати баланс, відомство на третину урізало мирні витрати, а регіони отримали пряму вказівку скоротити штат держслужбовців і бюджетників на 15%.

Зростання дефіциту та рекордні витрати на зброю

За період із січня до серпня реальний дефіцит російського бюджету вже досяг 5,8 трлн рублів (2,5% ВВП) і продовжує зростати. Урядовці планують покривати нестачу вилученням залишків із рахунків і новими внутрішніми позиками на ринку боргу.

Військова машина РФ вимагає дедалі більше грошей:

  • у законі про бюджет на цей рік на статтю "національна оборона" заклали 12,9 трлн рублів, але фактичні витрати на війну лише за перше півріччя вже сягнули 10,7 трлн рублів;
  • за підрахунками аналітиків німецького Інституту проблем міжнародної безпеки, витрати на армію та випуск зброї зросли на 30% проти першої половини минулого року і більш ніж уп'ятеро порівняно з довоєнним 2021 роком;
  • загалом із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва витратила на армію понад 57 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують ситуацію. Санкційний тиск, надмірні витрати на війну та рекордно висока ключова ставка центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.

Автор:
Максим Кольц

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