Министерство финансов России вынуждено переносить и сокращать финансирование гражданских сфер, чтобы обеспечить потребность армии в войне против Украины. Об этом на Московском финансовом форуме заявил глава российского ведомства Антон Силуанов, признав, что главным приоритетом госбюджета остаются "задания фронта".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Планируя смету на текущий год, Кремль рассчитывал снизить дефицит до 3,7 трлн рублей благодаря повышению НДС и налогов для малого бизнеса. Однако заложенные годовые лимиты иссякли еще в первом квартале, а к концу года дыра в российской казне рисковала разрастись до 9 трлн рублей (3,9% ВВП).

Чтобы удержать баланс, ведомство на треть урезало мирные расходы, а регионы получили прямое указание сократить штат госслужащих и бюджетников на 15%.

Рост дефицита и рекордные расходы по оружию

За период с января по август реальный дефицит российского бюджета уже достиг 5,8 трлн рублей (2,5% ВВП) и продолжает расти. Чиновники планируют покрывать недостаток изъятием остатков со счетов и новыми внутренними займами на рынке долга.

Военная машина РФ требует все больше денег:

в законе о бюджете на этот год на статью "национальная оборона" заложили 12,9 трлн рублей, но фактические расходы на войну только за первое полугодие уже достигли 10,7 трлн рублей;

по подсчетам аналитиков немецкого Института проблем международной безопасности, расходы на армию и выпуск оружия выросли на 30% против первой половины прошлого года и более чем в пять раз по сравнению с довоенным 2021 годом;

Всего с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Москва потратила на армию более 57 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России входит в стагнацию, а бюджетные вливания больше не спасают ситуацию. Санкционное давление, чрезмерные расходы на войну и рекордно высокая ключевая ставка центробанка РФ уничтожают остатки экономической стабильности и ведут к упадку гражданских отраслей.