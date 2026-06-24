Война против "Укрзализныци": с начала года россияне повредили почти столько же локомотивов, сколько за предыдущие годы войны

С начала 2026 года россияне активизировали атаки на локомотивы акционерного общества "Укрзализныця". В частности, с начала этого года количество потерянных в результате ударов локомотивов приблизилось к потерям за все предыдущие годы войны. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос Delo.ua.

Так, по оценке компании с начала 2026 года было повреждено, с начала года было повреждено 191,5 локомотивов, тогда как за 2022-2025 — 216,5 локомотивов.

"Приведенные данные свидетельствуют о системном и целенаправленном характере враждебных действий, направленных на выведение из строя локомотивного парка с целью снижения возможности железнодорожного транспорта обеспечивать бесперебойное выполнение грузовых и пассажирских перевозок", - отметили в "Укрзализныце".

Россияне систематически бьют по железной дороге

С начала года россияне активизировали удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Так, по оценке Министерства развития общин и территории Украины, в течение 2025 года и начала 2026 года российские войска совершили более 1535 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры . В результате ударов повреждено более 17 тысяч объектов, уничтожено более 300 локомотивов, погибли 40 работников железной дороги, еще 258 получили ранения.

С лета удары только усилились. Так, 11 июня Россия вражеского удара потерпела локомотивное депо в Конотопе Сумской области. Погибла работница железной дороги. 10 июня российские войска беспилотниками атаковали железнодорожный вокзал в Сумах . А 14 июня российская армия ударила дронами по железнодорожной станции "Лозовая" в Харьковской области. В результате этой атаки были ранены машинист и его помощник.

Кроме "Укрзализныци" от российских атак страдает также железнодорожная инфраструктура частного бизнеса. Так, по состоянию на конец апреля в результате ударов российских дронов металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" потерял 12 локомотивов , которые на предприятии обеспечивают непрерывный цикл производства чугуна и кокса. Как сообщили Delo.ua в компании, по состоянию на начало июня потери локомотивов выросли до 15-ти.

Как ранее заявлял, заместитель министра развития общин и территорий Алексея Балесты через удары по железнодорожной инфраструктуре Украина внедряет модель системной устойчивости железнодорожной инфраструктуры , которая базируется на трех ключевых компонентах:

выявление угроз и ситуационная осведомленность;

многоуровневая защита инфраструктуры, подвижного состава и персонала;

оперативное восстановление после атак

Отдельно он подчеркнул, что важным элементом является централизованная система управления, позволяющая быстро принимать решения и обеспечивающая непрерывную работу железной дороги.

По оценке замминистра, украинский подход к защите железной дороги является комплексным и тесно интегрированным с сектором безопасности и обороны. Речь идет о координации с Силами обороны Украины, применении средств радиоэлектронной борьбы, инженерной защите ключевых объектов и создании групп противовоздушной обороны.

Война РФ с украинским бизнесом

От российских ударов страдает не только железная дорога, с начала полномасштабной войны российские военные бьют по украинскому бизнесу, пытаясь разрушить украинскую экономику и количество таких ударов только растет.

Одним из фокусов таких атак стала инфраструктура логистической компании "Новая почта". Так, 17 июня российские беспилотники попали в сортировочный терминал в Сумах . По предварительным данным компании, во время обстрела на Сумском хабе находились более 13 тысяч отправлений, а их общая объявленная стоимость превышает 42 млн грн.

15 июня в результате ракетной атаки был уничтожен крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве. Это был первый сортировочный терминал с автоматизированной линией, не имеющей аналогов в Украине. Его площадь составляет 14800 кв. м и через час через него проходит до 20 000 отправлений.

Между тем из-за российских атак портовая отрасль Украины уже потеряла $1,5 млрд , а количество ударов в первом полугодии этого года уже превысило показатели за весь прошлый год. Так в 2025 году было нанесено около 150 ударов по портовой инфраструктуре, а за январь-июнь 2026 г. таких ударов было более 180 и они растут.

Повреждение портовой инфраструктуры влияет не только на украинскую экономику, но и глобальную продовольственную безопасность, поскольку страны-импортеры могут не получить украинское зерно вовремя. Кроме того, разрушение портов создает дополнительные риски для аграрного сектора. Из-за роста опасности судоходства повышаются ставки фрахта и страховые платежи. Это оказывает давление на закупочные цены внутри страны и уменьшает доходы украинских производителей.

По оценке заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого из-за усиления атак на порты, суда, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру украинский экспорт зерна может упасть на треть — с нынешних 6 миллионов до 4 миллионов тонн в месяц. Кроме того, россияне систематически атакуют украинскую газодобычу. По оценке министра энергетики Дениса Шмыгаля в 2025 году по сравнению с 2024 годом украинская добыча газа упала почти на 11% до 16,97 млрд куб.м. В прошлом году россияне атаковали украинскую газодобывающую инфраструктуру 227 раз, а с начала войны они нанесли более 400 ракетных и дроновых атак по объектам крупнейшей газодобывающей компании "Нафтогаз". По оценке председателя правления "Нафтогаза" Сергея Корецкого за январь-май 2026 г. РФ совершила 107 атак на объекты группы, преимущественно атаки происходят по газодобыче.