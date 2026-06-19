Из-за атак РФ украинские порты потеряли более $1,5 млрд: предлагающие аграрии

Российские атаки на портовую инфраструктуру Украины нанесли прямые убытки более чем на $1,5 млрд и с каждым ударом они увеличиваются. Количество ударов в первом полугодии этого года уже превысило показатели за весь прошлый год. Аграрии и портовые операторы призывают правительство и международных партнеров расширить поддержку восстановления портов.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады (ВАР) Денис Марчук во время брифинга в Media Center Ukraine.

По состоянию на сегодняшний день порты являются ключевым звеном между украинским агропроизводством и мировым спросом на продовольствие.

Около 90% украинского агроэкспорта осуществляется через порты Большой Одессы, поэтому от стабильности их работы зависит своевременное исполнение международных контрактов, отметил Марчук.

РФ в 2026 году обстреляла портовую инфраструктуру более 180 раз

Россия, понимая это, продолжает целенаправленно атаковать портовую инфраструктуру.

"По состоянию на сегодняшний день прямые потери портовой инфраструктуры составляют более $1,5 млрд и с каждым ударом они увеличиваются", - заявил Марчук.

К примеру, в 2025 году было нанесено около 150 ударов по портовой инфраструктуре. За первое полугодие 2026 года таких ударов было более 180, и они растут, сообщил эксперт.

В связи с этим Всеукраинский аграрный совет поддержал обращение владельцев портовых операторов к правительству о введении дополнительных механизмов финансовой поддержки. Речь идет, в частности, о расширении программ страхования и возможности субсидирования потерь, вызванных военными действиями.

Аналогичные обращения обращаются и к международным донорам.

Повреждение портовой инфраструктуры влияет не только на украинскую экономику, но и глобальную продовольственную безопасность, поскольку страны-импортеры могут не получить украинское зерно вовремя, отметил Марчук.

Кроме того, разрушение портов создает дополнительные риски для аграрного сектора. Из-за роста опасности судоходства повышаются ставки фрахта и страховые платежи. Это оказывает давление на закупочные цены внутри страны и уменьшает доходы украинских производителей, пояснил эксперт.

В преддверии нового сезона сбора урожая такая ситуация может осложнить подготовку аграриев к осенней посевной кампании озимых культур.

"Поэтому обращение, которое сегодня идет и в правительство, и в международные фонды - поддержать возможность восстановления этой портовой инфраструктуры, потому что частный сектор уже самостоятельно это не извлекает", - заявил Марчук.

Украина потеряла $2 млрд агроторговли с ЕС и ожидает экспорта до 50 млн тонн зерна

Комментируя перспективы экспорта в новом сезоне, Марчук отметил, что существенных изменений в географии поставок не ожидается.

Несколько сократилась доля экспорта в Европейский Союз из-за завершения действия торговых преференций для украинской агропродукции.

"Несколько просел Европейский Союз. Это связано с условиями прекращения кампаний без пошлин и квот, которые были реализованы ЕС. Соответственно мы уменьшили около 2 миллиарда товарооборота в аграрном секторе", - рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрной рады.

Но Азия, Африка, Ближний Восток остаются для Украины перспективными рынками.

По оценкам ВАР, нынешний экспорт зерновых культур может составлять от 40 до 50 млн. тонн, однако окончательные показатели будут зависеть от объемов собранного урожая.

У Украины значительное количество переходных остатков перед стартом новой кампании. В прошлом году на этот период они составляли менее 7 млн. тонн, тогда как сейчас превышают 9 млн. тонн, отметил Марчук.

Скопление остатков частично связано с атаками на портовую инфраструктуру и сложностями с экспортной логистикой. Это создает дополнительное давление на внутренние цены, увеличивает затраты на хранение продукции и усиливает нагрузку на элеваторные мощности, подытожил эксперт.

Reuters сообщало, что усиление российских атак на морские порты, суда, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру может сократить месячный экспорт зерна из Украины примерно на треть.