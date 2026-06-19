Украина может сократить экспорт зерна почти на треть – Reuters

Усиление российских атак на морские порты, суда, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру может сократить месячный экспорт зерна из Украины примерно на треть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило информационное агентство Reuters.

По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого, из-за усиления атак на порты, суда, железную дорогу и энергетическую инфраструктуру экспорт через Одессу может упасть с нынешних 6 миллионов до 4 миллионов тонн в месяц.

Проблему усугубляет то, что более 90% украинского экспорта проходят именно через черноморские порты. Перенаправить грузы на Дунай можно лишь частично – не более 1 млн тонн в месяц, и такая логистика стоит гораздо дороже.

При этом сообщается, что убытки портовых терминалов с начала войны уже достигли $1,5 млрд. Одновременно растет количество ударов по судам, что повышает стоимость фрахта и заставляет судовладельцев избегать украинских портов.

Перебои с экспортом могут иметь масштабные последствия для экономики Украины во время войны, поскольку аграрная продукция остается одним из главных источников валютных поступлений .

Кроме того, страна обеспечивает около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% экспорта кукурузы, поэтому последствия могут затронуть и мировой рынок.

Напомним, прямые убытки украинского сельского хозяйства в результате полномасштабной войны уже достигли около 11 млрд долларов. В то же время фактические потери отрасли значительно больше из-за недополученных доходов и других косвенных последствий войны.