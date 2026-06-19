Россия атаковала дронами гражданские суда в Черном море: есть погибший и раненые среди членов экипажа

19 июня российская армия атаковала дронами гражданские суда в акватории Черного моря под флагом Панамы и Сент-Китса и Невиса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки российских БпЛА на гражданские суда в акватории Черного моря погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них тяжелые.

Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое членов экипажа получили легкие ранения.

"Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом - гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, обеспечивающая работу по гуманитарным и экспортным маршрутам", - подчеркнул Кулеба.

Министр подчеркнул, что такие преступления должны получать четкую международную оценку, а мир не может привыкать к тому, что гражданский моряк становится мишенью для российского оружия.

Напомним, 29 мая российская армия совершила очередную атаку на гражданское судоходство в Черном море, атаковав дронами три иностранных торговых судна.