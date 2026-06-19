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Росія атакувала дронами цивільні судна у Чорному морі: є загиблий та поранені серед членів екіпажу

атака
Росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільного судноплавства. Фото: ДП "Адміністрація морських портів України"

19 червня російська армія атакувала дронами цивільні судна в акваторії Чорного моря під прапором Панами та Сент-Кітс і Невіс.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок атаки російських БпЛА на цивільні судна в акваторії Чорного моря загинув член екіпажу судна під прапором Панами, ще двоє моряків отримали поранення, один із них — тяжкі. 

Також під удар потрапило судно під прапором Сент-Кітс і Невіс, де троє членів екіпажу зазнали легких поранень.

"Це черговий доказ того, що Росія веде війну проти свободи судноплавства, міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки. Під прицілом - цивільні екіпажі, торговельні судна та морська інфраструктура, яка забезпечує роботу гуманітарних і експортних маршрутів", - наголосив Кулеба.

Міністр підкреслив, що такі злочини мають отримувати чітку міжнародну оцінку, а світ не може звикати до того, що цивільні моряки стають мішенню для російської зброї.

Нагадаємо, 29 травня російська армія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Чорному морі, атакувавши дронами три іноземні торговельні судна.

Автор:
Світлана Манько