Україна може скоротити експорт зерна майже на третину – Reuters

Посилення російських атак на морські порти, судна, залізницю та енергетичну інфраструктуру може скоротити місячний експорт зерна з України приблизно на третину.

Як пише Delo.ua, про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

За словами заступника міністра економіки України Тараса Висоцького, через посилення атак на порти, судна, залізницю та енергетичну інфраструктуру експорт через Одесу може впасти з нинішніх 6 мільйонів до 4 мільйонів тонн на місяць.

Проблему ускладнює те, що понад 90% українського експорту проходять саме через чорноморські порти. Перенаправити вантажі на Дунай можна лише частково - не більше 1 млн тонн на місяць, і така логістика коштує значно дорожче.

При цьому повідомляється, що збитки портових терміналів з початку війни вже досягли $1,5 млрд. Одночасно зростає кількість ударів по судах, що підвищує вартість фрахту і змушує судновласників уникати українських портів.

Перебої з експортом також можуть мати масштабні наслідки для економіки України під час війни, оскільки аграрна продукція залишається одним із головних джерел валютних надходжень.

Крім того, країна забезпечує близько 6% світового експорту пшениці та 11% експорту кукурудзи, тому наслідки можуть торкнутися і світового ринку.

Нагадаємо, прямі збитки українського сільського господарства внаслідок повномасштабної війни вже сягнули близько 11 млрд доларів. Водночас фактичні втрати галузі є значно більшими через недоотримані доходи та інші непрямі наслідки війни.