Через атаки РФ українські порти втратили понад $1,5 млрд: що пропонують аграрії

Російські атаки на портову інфраструктуру України завдали прямих збитків на понад $1,5 млрд і з кожним ударом вони збільшуються. Кількість ударів у першому півріччі цього року вже перевищила показники за весь минулий рік. Аграрії та портові оператори закликають уряд і міжнародних партнерів розширити підтримку відновлення портів.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Станом на сьогодні порти є ключовою ланкою між українським агровиробництвом і світовим попитом на продовольство.

Близько 90% українського агроекспорту здійснюється через порти Великої Одеси, тому від стабільності їхньої роботи залежить своєчасне виконання міжнародних контрактів, зазначив Марчук.

РФ у 2026 році обстріляла портову інфраструктуру понад 180 разів

Росія, розуміючи це, продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру.

"Станом на сьогодні прямі втрати портової інфраструктури складають більше $1,5 млрд і з кожним ударом вони збільшуються", - заявив Марчук.

Наприклад, у 2025 році було завдано близько 150 ударів по портовій інфраструктурі. За перше півріччя 2026 року таких ударів було понад 180 і вони зростають, повідомив експерт.

У зв’язку з цим Всеукраїнська аграрна рада підтримала звернення власників портових операторів до уряду щодо запровадження додаткових механізмів фінансової підтримки. Йдеться, зокрема, про розширення програм страхування та можливість субсидування втрат, спричинених військовими діями.

Аналогічні звернення спрямовуються і до міжнародних донорів.

Пошкодження портової інфраструктури впливає не лише на українську економіку, а й на глобальну продовольчу безпеку, оскільки країни-імпортери можуть не отримати українське зерно вчасно, зауважив Марчук.

Крім того, руйнування портів створює додаткові ризики для аграрного сектору. Через зростання небезпеки судноплавства підвищуються ставки фрахту та страхові платежі. Це тисне на закупівельні ціни всередині країни та зменшує доходи українських виробників, пояснив експерт.

Напередодні нового сезону збору врожаю така ситуація може ускладнити підготовку аграріїв до осінньої посівної кампанії озимих культур.

"Тому звернення, яке сьогодні йде і до уряду, і до міжнародних фондів - підтримати можливість відновлення цієї портової інфраструктури, тому що приватний сектор уже самостійно це не витягує", - заявив Марчук.

Україна втратила $2 млрд агроторгівлі з ЄС та очікує експорт до 50 млн тонн зерна

Коментуючи перспективи експорту у новому сезоні, Марчук зазначив, що суттєвих змін у географії поставок не очікується.

Дещо скоротилася частка експорту до Європейського Союзу через завершення дії торговельних преференцій для української агропродукції.

"Трішки просів Європейський Союз. Це пов'язано з умовами припинення кампаній без мит і квот, які були реалізовані ЄС. Відповідно ми зменшили близько на 2 мільярда товарообіг в аграрному секторі", - розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Але Азія, Африка, Близький Схід залишаються для України також перспективними ринками.

За оцінками ВАР, цьогорічний експорт зернових культур може становити від 40 до 50 млн тонн, однак остаточні показники залежатимуть від обсягів зібраного врожаю.

Україна має значну кількість перехідних залишків перед стартом нової кампанії. Торік на цей період вони становили менше 7 млн тонн, тоді як зараз перевищують 9 млн тонн, зазначив Марчук.

Накопичення залишків частково пов’язане з атаками на портову інфраструктуру та складнощами з експортною логістикою. Це створює додатковий тиск на внутрішні ціни, збільшує витрати на зберігання продукції та посилює навантаження на елеваторні потужності, підсумував експерт.

Reuters повідомляло, що посилення російських атак на морські порти, судна, залізницю та енергетичну інфраструктуру може скоротити місячний експорт зерна з України приблизно на третину.