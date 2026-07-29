Суммы получат дополнительные 70 млн грн в защиту дорог от атак дронов

Кабинет министров выделит из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 70 млн грн на обустройство антидроновой защиты улиц и дорог в Сумах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В Сумах усилят антидроновую защиту

Кабинет министров выделит из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 70 млн грн на обустройство антидроновой защиты улиц и дорог в Сумах. Работы должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.

Также правительство совместно с руководством Сумской областной военной администрации и представителями местных общин обсудило усиление инфраструктуры безопасности в регионе.

В частности, речь шла об установке дополнительных мобильных укрытий в местах, где потребность в них наибольшая.

Напомним, на утро 29 июля после российских обстрелов без электроснабжения остаются отдельные потребители в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях.