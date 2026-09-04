Цена нефти на 4 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу, 4 сентября, выросли, а рынок готовится к резчайшему недельному росту с середины июля, поскольку инвесторы обеспокоены рисками для поставок с Ближнего Востока на фоне усиления напряженности между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 4 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $96,06 + 0,6% WTI $92,10 + 0,9% Urals $84,85 + 4.73%

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 54 цента, или 0,6%, до $96,06 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 80 центов, или 0,9%, до $92,10 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 7,6%, а WTI – на 10,4%. Это самый стремительный недельный рост цен на нефть с недели, завершившейся 20 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором удорожания стало новое витком напряженности и возобновления активных военных действий между США и Ираном, что усилило обеспокоенность рынка по поводу возможных сбоев в поставках сырья с Ближнего Востока.

Атаки США на этой неделе привели к гибели и ранению десятков людей, в том числе иранских гражданских, и стали самыми ожесточенными столкновениями между странами за последние месяцы. Военный конфликт, разразившийся с американо-израильских ударов в конце февраля, длится уже седьмой месяц.

В пятницу аналитики ANZ повысили краткосрочный прогноз цены на нефть марки Brent до $95 за баррель. Они отметили, что в случае дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, цены могут вырасти еще больше.

Напомним, рынок горючего встречает осень с оптимизмом : европейские котировки падают, а вслед за ними дешевеют бензин и дизель на украинских заправках. Какие факторы будут формировать цены в сентябре и стоит ли рассчитывать на дальнейший обвал стоимости, рассказывает Dilo .