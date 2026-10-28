"Дія" запустила онлайн-реєстрацію місця проживання в гуртожитку: як скористатися послугою

Студенти можуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через портал “Дія”. До послуги вже долучилися 42 заклади вищої освіти. Оформити реєстрацію можна дистанційно, а за потреби - одночасно знятися з реєстрації за попередньою адресою

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Дії.

Як зареєструватися в гуртожитку через "Дію"

Щоб скористатися послугою, студенту потрібно авторизуватися на порталі "Дія" та відкрити розділ "Зміна місця проживання".

Під час оформлення заяви можна вибрати один із двох варіантів: зареєструвати місце проживання в гуртожитку або одночасно знятися з реєстрації за попередньою адресою та зареєструватися за новою.

Далі необхідно перевірити персональні дані й поточну адресу, вказати, що новим місцем проживання буде гуртожиток, а також вибрати заклад освіти та конкретний гуртожиток.

У заяві потрібно зазначити номер і дату договору про поселення. Після цього документ слід підписати кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або за допомогою "Дія.Підпису".

Після подання заяви потрібно дочекатися її опрацювання. Якщо заклад освіти не погодить реєстрацію, портал повідомить заявника про відмову.

Станом на момент повідомлення до онлайн-сервісу долучилися 42 заклади вищої освіти.

Що потрібно знати внутрішньо переміщеним особам

Для збереження статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Зніматися з реєстрації місця проживання на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій для цього не потрібно.

Послугу розвивають у межах Програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Проєкт впроваджується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Нагадаємо, УЗ запускає дві мотиваційні програми для молоді, яка планує пов’язати професійне майбутнє із залізницею. Студентам випускних курсів пропонуватимуть корпоративну стипендію, а випускникам - стартовий бонус за працевлаштування на дефіцитні посади.