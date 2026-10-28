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"Дія" запустила онлайн-регистрацию места жительства в общежитии: как воспользоваться услугой

дія
В Дії можно онлайн зарегистрировать место жительства в общежитии.

Студенты могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через портал "Дія". К услуге уже присоединились 42 заведения высшего образования. Оформить регистрацию можно дистанционно, а при необходимости – одновременно сняться с регистрации по предварительному адресу

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба "Дії".

Как зарегистрироваться в общежитии через "Дію"

Чтобы воспользоваться услугой, студенту необходимо авторизироваться на портале "Дія" и открыть раздел "Смена места жительства".

При оформлении заявления можно выбрать один из двух вариантов: зарегистрировать место жительства в общежитии или одновременно сняться с регистрации по предыдущему адресу и зарегистрироваться по новому.

Далее необходимо проверить персональные данные и текущий адрес, указать, что новым местом жительства будет общежитие, а также выбрать учебное заведение и конкретное общежитие.

В заявлении следует указать номер и дату договора о поселении. После этого документ следует подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) или с помощью "Дія. Подписи".

После подачи заявления нужно дождаться его обработки. Если учебное заведение не согласует регистрацию, портал уведомит заявителя об отказе.

По состоянию на момент сообщения в онлайн-сервис присоединились 42 заведения высшего образования.

Что нужно знать внутренне перемещенным лицам

Для сохранения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Сниматься с регистрации места проживания на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий для этого не требуется.

Услуга развивается в рамках Программы EGAP, которую реализует Фонд Восточная Европа при поддержке правительства Швейцарии. Проект осуществляется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки, Государственной миграционной службой Украины и ГП "Документ".

Напомним, УЗ запускает две мотивационные программы для молодежи, которая планирует связать профессиональное будущее с железной дорогой. Студентам выпускных курсов будут предлагать корпоративную стипендию, а выпускникам – стартовый бонус за трудоустройство на дефицитные должности.

Автор:
Ольга Опенько

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