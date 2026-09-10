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Стипендия и бонус до 78 тыс. грн: какие программы запускает "Укрзалізниця" для молодежи

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С начала 2026 года государство поддержало 6,25 млрд грн несырьевого экспорта / Shutterstock

"Укрзализныця" запускает две программы для студентов и выпускников, желающих построить карьеру в компании. Студенты выпускных курсов смогут получать около 4000 грн. ежемесячно в течение полугода, а выпускникам за трудоустройство на дефицитные должности предлагают до 78 000 грн. дополнительной выплаты.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

УЗ запускает две программы для студентов и выпускников

УЗ запускает две мотивационные программы для молодежи, которая планирует связать профессиональное будущее с железной дорогой. Студентам выпускных курсов будут предлагать корпоративную стипендию, а выпускникам – стартовый бонус за трудоустройство на дефицитные должности.

  • Стипендия для студентов

Корпоративная стипендия предусматривает финансовую поддержку за последний год обучения и возможность заранее определиться с будущим местом работы.

В программе могут принять участие студенты выпускных курсов профтехов, колледжей и университетов. С января по июнь они будут получать ежемесячно 50% минимальной зарплаты – это около 4000 грн.

После окончания учебы участники должны трудоустроиться в "Укрзализныце" в течение шести месяцев и проработать в компании не менее полугода.

Для участия необходимо учиться на дневной форме, иметь средний балл от 4,5 или 85+, не иметь академических задолженностей, а также знакомы с работой компании. Преимуществом будет прохождение практики или стажировки в Укрзализныце или участие в студенческих и профессиональных проектах.

Участники будут проходить конкурсный отбор и заключать соглашение с компанией.

  • До 78 тыс. для выпускников

Для тех, кто уже завершил обучение и готов начать работу, "Укрзализныця" запускает программу "Стартовый бонус".

Выпускники профтехов, колледжей и университетов, которые трудоустроятся на определенные дефицитные рабочие и инженерно-технические должности, смогут получить до 78 тыс. грн.

Бонус будут начисляться в два этапа:

  • 30 000 грн – после трех месяцев работы;
  • 48 000 грн – после девяти месяцев.

В компании отмечают, что программы должны помочь молодым специалистам приступить к карьере с дополнительной финансовой поддержкой, официальным трудоустройством, социальными гарантиями и возможностями профессионального развития.

В то же время, молодежное комьюнити Укрзализныци PRO готовит для молодых железнодорожников новые возможности - в частности хакатоны, программы стажировки в Украине и за рубежом, а также другие проекты для профессионального развития.

Подробности об участии в программах и конкурсном отборе компания обещает сообщить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставляет на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой. Объекты предлагают для обустройства кафе, заведений питания, магазинов, магазинов и лаунж-зон.

Автор:
Ольга Опенько

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