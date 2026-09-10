Стипендія та бонус до 78 тис. грн: які програми запускає "Укрзалізниця" для молоді

“Укрзалізниця” запускає дві програми для студентів і випускників, які хочуть побудувати кар’єру в компанії. Студенти випускних курсів зможуть отримувати близько 4000 грн щомісяця протягом пів року, а випускникам за працевлаштування на дефіцитні посади пропонують до 78 000 грн додаткової виплати.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

УЗ запускає дві програми для студентів і випускників

УЗ запускає дві мотиваційні програми для молоді, яка планує пов’язати професійне майбутнє із залізницею. Студентам випускних курсів пропонуватимуть корпоративну стипендію, а випускникам - стартовий бонус за працевлаштування на дефіцитні посади.

Стипендія для студентів

Корпоративна стипендія передбачає фінансову підтримку протягом останнього року навчання та можливість заздалегідь визначитися з майбутнім місцем роботи.

У програмі зможуть взяти участь студенти випускних курсів профтехів, коледжів та університетів. Із січня по червень вони отримуватимуть щомісяця 50% мінімальної зарплати - наразі це близько 4000 грн.

Після завершення навчання учасники мають працевлаштуватися в "Укрзалізниці" протягом шести місяців і пропрацювати в компанії щонайменше пів року.

Для участі необхідно навчатися на денній формі, мати середній бал від 4,5 або 85+, не мати академічних заборгованостей, а також бути знайомим із роботою компанії. Перевагою буде проходження практики чи стажування в Укрзалізниці або участь у студентських та професійних проєктах.

Учасники проходитимуть конкурсний відбір та укладатимуть угоду з компанією.

До 78 тис. для випускників

Для тих, хто вже завершив навчання та готовий розпочати роботу, "Укрзалізниця" запускає програму "Стартовий бонус".

Випускники профтехів, коледжів та університетів, які працевлаштуються на визначені дефіцитні робітничі й інженерно-технічні посади, зможуть отримати до 78 тис. грн додаткової виплати.

Бонус нараховуватимуть у два етапи:

30 000 грн - після трьох місяців роботи;

48 000 грн - після дев’яти місяців.

У компанії зазначають, що програми мають допомогти молодим фахівцям розпочати кар’єру з додатковою фінансовою підтримкою, офіційним працевлаштуванням, соціальними гарантіями та можливостями професійного розвитку.

Водночас молодіжне ком’юніті Укрзалізниці PRO готує для молодих залізничників нові можливості - зокрема хакатони, програми стажування в Україні та за кордоном, а також інші проєкти для професійного розвитку.

Деталі щодо участі у програмах та конкурсного відбору компанія обіцяє повідомити найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" виставляє на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової. Об’єкти пропонують для облаштування кав’ярень, закладів харчування, магазинів, книгарні та лаунж-зони.