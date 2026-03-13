Мінімум 4000 грн: студенти приватних вишів також отримуватимуть стипендії

Студенти приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, отримуватимуть академічні стипендії нарівні зі студентами державних університетів. Уже з 1 вересня 2026 року їм нараховуватимуть щонайменше 4000 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-мінінстерка Юлія Свириденко.

Стипендії виплачуватимуть і студентам приватних ЗВО

Стипендії відтепер отримуватимуть студенти закладів вищої освіти незалежно від форми власності. Уряд, реагуючи на звернення студентської спільноти, врегулював механізм виплат для студентів приватних вишів, які навчаються за державним замовленням.

Відтепер вони матимуть право на академічні стипендії на тих самих умовах, що й студенти державних університетів.

Уже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком.

Кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.

"Це рішення - приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2025 році.