Мальта приєдналася до енергетичного фонду України: загальний обсяг грантів сягнув €2,4 млрд

Мальта приєдналася до Фонду підтримки енергетики України та внесла €50 тис. Загальний обсяг грантових коштів, які надійшли до Фонду, сягнув близько €2,408 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Наразі Фонд підтримують 41 іноземний донор із 27 країн-партнерів та трьох міжнародних організацій.

Кошти використовують для закупівлі обладнання й матеріалів, необхідних українським енергетичним компаніям для ремонту пошкоджених об'єктів, відновлення мереж та підготовки енергосистеми до опалювального сезону.

За даними Енергетичного співтовариства, загальна сума підписаних до Фонду внесків станом на кінець жовтня перевищує €2,414 млрд, із яких понад €2,408 млрд уже перераховані.

Обсяг фонду суттєво зріс за останній місяць

Ще у вересні обсяг отриманих Фондом грантових коштів становив близько €2,159 млрд. Таким чином, за останній період він збільшився приблизно на €249 млн.

Основними донорами Фонду залишаються Німеччина, Швеція, Європейський Союз, Норвегія, Велика Британія та інші міжнародні партнери.

Нагадаємо, нещодавно українські енергетичні компанії у семи областях отримали обладнання на €3,2 млн за кошти Фонду підтримки енергетики України. Серед переданого обладнання були трансформатори, кабелі та інші матеріали для відновлення енергетичної інфраструктури.