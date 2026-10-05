Ще 250 млн євро на енергетику: Німеччина збільшила підтримку України

Німеччина перерахувала 250 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Про новий внесок партнери оголосили під час Українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, а вже наступного дня кошти надійшли до Фонду.

Як пише Dilo, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Допомога Німеччини Україні

Про новий внесок німецька сторона оголосила 4 жовтня під час Українсько-німецького бізнес-форуму в Києві, який відбувся за участю президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Вже наступного дня 250 млн євро надійшли до Фонду підтримки енергетики України.

Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. З урахуванням нового внеску загальний обсяг німецької допомоги українській енергетиці становить майже 807 млн євро.

Кошти Фонду використовують для підтримки українського енергетичного сектору та відновлення його спроможностей в умовах повномасштабної війни.

Новий внесок є частиною системної підтримки України з боку Німеччини.

Українська сторона подякувала федеральному канцлеру Фрідріху Мерцу та федеральній міністерці економіки й енергетики Німеччини Катеріні Райхе за підтримку української енергетики.

Зазначимо, що про додаткові 250 млн євро для Фонду стало відомо під час Українсько-німецького бізнес-форуму, який провели в Києві. Захід був присвячений, зокрема, подальшій економічній співпраці та підтримці України.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Очільник уряду розповів, що у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування, масштаб яких буде зрозумілий після детальної оцінки стану обладнання та строків відновлення.

"Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення", - підкреслив прем'єр-міністр.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

Після цього у Києві 30 вересня за командою НЕК “Укренерго” було застосовано екстрені відключення електроенергії.