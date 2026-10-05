Еще 250 млн евро на энергетику: Германия увеличила поддержку Украины

Германия перечислила 250 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. О новом вкладе партнеры объявили во время украинско-немецкого бизнес-форума в Киеве, а уже на следующий день средства поступили в Фонд.

Как пишет Dilo, об этом информирует министр энергетики Денис Шмигаль.

Помощь Германии Украине

О новом вкладе немецкая сторона объявила 4 октября во время украинско-немецкого бизнес-форума в Киеве, который состоялся с участием президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

Уже на следующий день 250 млн. евро поступили в Фонд поддержки энергетики Украины.

Германия остается крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины. С учетом нового взноса общий объем немецкой помощи украинской энергетике составляет около 807 млн евро.

Средства Фонда используются для поддержки украинского энергетического сектора и восстановления его возможностей в условиях полномасштабной войны.

Новый взнос является частью системной поддержки Украины со стороны Германии.

Украинская сторона поблагодарила федерального канцлера Фридриха Мерца и федерального министерка экономики и энергетики Германии Екатерины Райхе за поддержку украинской энергетики.

Отметим, что о дополнительных 250 млн евро для Фонда стало известно во время украинско-немецкого бизнес-форума, который провели в Киеве. Мероприятие было посвящено, в частности, дальнейшему экономическому сотрудничеству и поддержке Украины.

Массированная атака РФ на энергетику

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, Россия перешла к массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Ночью 30 сентября ракетами и дронами атакованы энергетические объекты в Киеве, области и других регионах.

Глава правительства рассказал, что в результате ночной атаки повреждения и разрушения, масштаб которых будет ясен после детальной оценки состояния оборудования и сроков восстановления.

"Органы местных властей должны проверить готовность систем резервного питания критических объектов в общинах и как можно быстрее завершить все работы по их установке и подключению", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, в результате российской атаки 30 сентября повреждено генерирующее оборудование Трипольской ТЭС ПАО "Центрэнерго". Специалисты компании должны оценить состояние оборудования и определить объем необходимых восстановительных работ. Начать ремонт планируют после того, как ситуация безопасности позволит это сделать.

После этого в Киеве 30 сентября по команде НЭК "Укрэнерго" было применено экстренные отключения электроэнергии .