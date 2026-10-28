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Мальта присоединилась к энергетическому фонду Украины: общий объем грантов достиг €2,4 млрд

линии электропередач
Мальта присоединилась к энергетическому фонду Украины / Depositphotos

Мальта присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины и внесла €50 тыс. Общий объем грантовых средств, поступивших в Фонд, составил около €2,408 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

В настоящее время Фонд поддерживают 41 иностранный донор из 27 стран-партнеров и трех международных организаций.

Средства используются для закупки оборудования и материалов, необходимых украинским энергетическим компаниям для ремонта поврежденных объектов, восстановления сетей и подготовки энергосистемы к отопительному сезону.

По данным Энергетического сообщества, общая сумма подписанных в Фонд взносов по состоянию на конец октября превышает €2,414 млрд, из которых более €2,408 млрд уже перечислены.

Объем фонда существенно вырос за последний месяц

Еще в сентябре объем полученных Фондом грантовых средств составил около €2,159 млрд. Таким образом, за последний период он увеличился примерно на €249 млн.

Основными донорами Фонда остаются Германия, Швеция, Европейский Союз, Норвегия, Великобритания и другие международные партнеры.

Напомним, недавно украинские энергетические компании в семи областях получили оборудование на €3,2 млн за средства Фонда поддержки энергетики Украины. Среди переданного оборудования были трансформаторы, кабели и другие материалы по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

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