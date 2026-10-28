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Мальта присоединилась к энергетическому фонду Украины: общий объем грантов достиг €2,4 млрд
Мальта присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины и внесла €50 тыс. Общий объем грантовых средств, поступивших в Фонд, составил около €2,408 млрд.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.
В настоящее время Фонд поддерживают 41 иностранный донор из 27 стран-партнеров и трех международных организаций.
Средства используются для закупки оборудования и материалов, необходимых украинским энергетическим компаниям для ремонта поврежденных объектов, восстановления сетей и подготовки энергосистемы к отопительному сезону.
По данным Энергетического сообщества, общая сумма подписанных в Фонд взносов по состоянию на конец октября превышает €2,414 млрд, из которых более €2,408 млрд уже перечислены.
Объем фонда существенно вырос за последний месяц
Еще в сентябре объем полученных Фондом грантовых средств составил около €2,159 млрд. Таким образом, за последний период он увеличился примерно на €249 млн.
Основными донорами Фонда остаются Германия, Швеция, Европейский Союз, Норвегия, Великобритания и другие международные партнеры.
Напомним, недавно украинские энергетические компании в семи областях получили оборудование на €3,2 млн за средства Фонда поддержки энергетики Украины. Среди переданного оборудования были трансформаторы, кабели и другие материалы по восстановлению энергетической инфраструктуры.