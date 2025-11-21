Збільшення обсягів вантажоперевезень: "Укрзалізниця" відновлює транзитний маршрут Туреччина - Україна - Польща

“Укрзалізниця” запускає відновлений транзитний маршрут між Туреччиною, Україною та Польщею, прагнучи знайти нові логістичні рішення для збільшення обсягів вантажоперевезень на тлі їх скорочення та падіння доходів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Вантажоперевезення "Укрзалізницею"

Контейнерний поїзд успішно подолав територію України та був переданий на польську залізничну мережу LHS. Цей рейс став важливим кроком у відновленні транзитних перевезень, демонструючи готовність української інфраструктури забезпечувати стабільний рух вантажів між Чорноморським регіоном та країнами ЄС.

Залізничну частину перевезення забезпечили UZ Cargo Poland та ЦТС "Ліски", узявши на себе формування контейнерного поїзда та координацію всіх технічних і логістичних процедур із польськими партнерами. Завдяки злагодженій роботі команд, транзит було виконано точно в заплановані терміни.

Наступний контейнерний поїзд у цьому напрямку заплановано на другу декаду листопада 2025 року.

Надалі UZ Cargo Poland планує розширити маршрут, додавши послугу перевезення напівпричепів на залізничних платформах у складі інтермодальних поїздів. Це відкриє нові можливості для автоперевізників і сприятиме зростанню обсягів транзитних перевезень між Україною, Туреччиною та країнами ЄС, наголошує пресслужба.

Нагадаємо, аграрні асоціації звернулися до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою невідкладно зупинити заплановане підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке "Укрзалізниця" планує запровадити з 1 січня 2026 року — індексацію на 27%, а через півроку — ще на 11%.