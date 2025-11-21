Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Увеличение объемов грузоперевозок: "Укрзализныця" восстанавливает транзитный маршрут Турция – Украина – Польша

грузовые перевозки
Укрзализныця планирует повысить тарифы до отдельных портов

Укрзализныця запускает восстановленный транзитный маршрут между Турцией, Украиной и Польшей, стремясь найти новые логистические решения для увеличения объемов грузоперевозок на фоне их сокращения и падения доходов.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Грузоперевозки "Укрзализныцей"

Контейнерный поезд успешно преодолел территорию Украины и был передан на польскую железнодорожную сеть LHS. Этот рейс стал важным шагом по восстановлению транзитных перевозок, демонстрируя готовность украинской инфраструктуры обеспечивать стабильное движение грузов между Черноморским регионом и странами ЕС.

Железнодорожную часть перевозки обеспечили UZ Cargo Poland и ЦТС "Лески", взяв формирование контейнерного поезда и координацию всех технических и логистических процедур с польскими партнерами. Благодаря слаженной работе команд транзит был выполнен точно в запланированные сроки.

Следующий контейнерный поезд в этом направлении запланирован на вторую декаду ноября 2025 года.

В дальнейшем UZ Cargo Poland планирует расширить маршрут, добавив услугу перевозки полуприцепов на железнодорожных платформах в составе интермодальных поездов. Это откроет новые возможности для автоперевозчиков и будет способствовать росту объемов транзитных перевозок между Украиной, Турцией и странами ЕС, отмечает пресс-служба.

Напомним, аграрные ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко с требованием безотлагательно остановить запланированное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое "Укрзализныця" планирует ввести с 1 января 2026 года — индексацию на 27%, а через полгода — еще на 11%.

Автор:
Ольга Опенько