"Укрзализныця" получила скоростной поезд "Тарпан" после капитального ремонта (ФОТО)

Крюковский вагонзавод передал "Укрзализныце" скоростной поезд "Тарпан" после капремонта
Крюковский вагонзавод передал "Укрзализныце" скоростной поезд "Тарпан" после капремонта

Крюковский вагоностроительный завод закончил плановый капитальный ремонт двухсистемного скоростного электропоезда ЕКр1-001 "Тарпан" и передал его "Укрзализныце".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что отремонтированный поезд осуществляет регулярные рейсы по маршруту Киев – Днепр. Каждый день он проходит 1095 км в непростых погодных условиях украинской зимы и начале весны.

Отечественный двухсистемный скоростной электропоезд ЭКр1-001 "Тарпан" создан и изготовлен на Крюковском вагоностроительном заводе, сдан в эксплуатацию в 2014 году. Он состоит из 9 вагонов – двух главных и 7 промежуточных. Это вагоны первого и второго классов.

Капитальный ремонт КР-2 производится после пробега 3 млн км. Специалисты обновили экстерьер поезда, осуществили ремонт оборудования кузова, автосцепных устройств, межвагонных герметичных переходов, наружных и внутренних дверей, откидных площадок, тормозного и пневматического оборудования, элементов внутреннего интерьера, заменили поврежденные стеклопакеты и лобовое стекло, заменили под системы жизнеобеспечения и электрооборудования Кроме того, произведен капитальный ремонт тележек с заменой необходимых деталей и комплектующих.

Сообщается, что к работе были привлечены не только специалисты ПАО "КВСЗ", но и партнеры в Украине и за рубежом: "Хартрон-Экспресс", "Экватор", "Укрэлектроаппарат", "Кнорр Бремзе" и т.д.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов.   с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет

Отмечалось, что из ста заказанных новых пассажирских вагонов пять будут купированы с возможностью трансформации в СВ.

Один вагон будет   инклюзивным: его оборудуют электрическим подъемником, пандусом для высоких платформ и увеличенным купе для пассажиров, передвигающихся на колесных креслах.

Автор:
Светлана Манько