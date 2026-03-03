"Укрзализныця" получила скоростной поезд "Тарпан" после капитального ремонта (ФОТО)

Крюковский вагоностроительный завод закончил плановый капитальный ремонт двухсистемного скоростного электропоезда ЕКр1-001 "Тарпан" и передал его "Укрзализныце".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что отремонтированный поезд осуществляет регулярные рейсы по маршруту Киев – Днепр. Каждый день он проходит 1095 км в непростых погодных условиях украинской зимы и начале весны.

Отечественный двухсистемный скоростной электропоезд ЭКр1-001 "Тарпан" создан и изготовлен на Крюковском вагоностроительном заводе, сдан в эксплуатацию в 2014 году. Он состоит из 9 вагонов – двух главных и 7 промежуточных. Это вагоны первого и второго классов.

Капитальный ремонт КР-2 производится после пробега 3 млн км. Специалисты обновили экстерьер поезда, осуществили ремонт оборудования кузова, автосцепных устройств, межвагонных герметичных переходов, наружных и внутренних дверей, откидных площадок, тормозного и пневматического оборудования, элементов внутреннего интерьера, заменили поврежденные стеклопакеты и лобовое стекло, заменили под системы жизнеобеспечения и электрооборудования Кроме того, произведен капитальный ремонт тележек с заменой необходимых деталей и комплектующих.

Сообщается, что к работе были привлечены не только специалисты ПАО "КВСЗ", но и партнеры в Украине и за рубежом: "Хартрон-Экспресс", "Экватор", "Укрэлектроаппарат", "Кнорр Бремзе" и т.д.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов. с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет

Отмечалось, что из ста заказанных новых пассажирских вагонов пять будут купированы с возможностью трансформации в СВ.

Один вагон будет инклюзивным: его оборудуют электрическим подъемником, пандусом для высоких платформ и увеличенным купе для пассажиров, передвигающихся на колесных креслах.