"Укрзалізниця" отримала швидкісний поїзд "Тарпан" після капітального ремонту (ФОТО)

Крюківський вагонобудівний завод закінчив плановий капітальний ремонт двосистемного швидкісного електропоїзда ЕКр1-001 "Тарпан" і передав його "Укрзалізниці".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба підприємства.

Зазначається, що відремонтований потягздійснює регулярні рейси за маршрутом Київ – Дніпро. Щодня він проходить 1095 км у непростих погодних умовах української зими і початку весни.

Вітчизняний двосистемний швидкісний електропоїзд ЕКр1-001 "Тарпан" створений і виготовлений на Крюківському вагонобудівному заводі, зданий в експлуатацію 2014 року. Він складається з 9 вагонів – двох головних та 7 проміжних. Це вагони першого та другого класів.

Капітальний ремонт КР-2 здійснюється після пробігу 3 млн км. Фахівці оновили екстер’єр поїзда, здійснили ремонт обладнання кузова, автозчіпних пристроїв, міжвагонних герметичних переходів, зовнішніх та внутрішніх дверей, відкидних майданчиків, гальмівного та пневматичного обладнання, елементів внутрішнього інтер’єру, замінили пошкодженні склопакети та лобове скло, замінили підлоги в тамбурах, відремонтували санітарно-технічне обладнання, всі системи життєзабезпечення та електрообладнання. Крім того, здійснено капітальний ремонт візків із заміною необхідних деталей і комплектуючих.

Повідомляється, що до роботи були залучені не тільки фахівців ПАТ "КВБЗ", а й партнери в Україні та за кордоном: "Хартрон-Експрес", "Екватор", "Укрелектроапарат", "Кнорр Бремзе" тощо.

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.

Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

Влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років

Зазначалося, що зі ста замовлених нових пасажирських вагонів, п'ять будуть купейними з можливістю трансформації в СВ.

Один вагон буде інклюзивним: його обладнають електричним підйомником, пандусом для високих платформ та збільшеним купе для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних.