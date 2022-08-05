Из портов Большой Одессы вышел первый караван судов с украинским зерном

Утром 5 августа из портов Большой Одессы вышли балкеры NAVI STAR, ROJEN и POLARNET, на их борту в общей сложности 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, Украина начала получать заявки судовладельцев, готовых заходить в украинские порты под загрузку и первый заход ожидается 6 августа.

"Наша цель - 3 и более млн тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов "Одесса", "Черноморск" и "Південний", - отметил Найем.

В настоящее время Мининфраструктура работает над тем, чтобы обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Цель ведомства – полноценная работа портов в оба направления.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работу в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновили 24 июля.

Впервые с 24 февраля судно (Razoni) с украинским продовольствием вышло из порта Одессы утром 1 августа. Совместный координационный центр (СКЦ) в среду 3 августа проверил его.

До проверки Razoni Анкара заявляла, что турецкая сторона готова принимать одно судно в день. Однако теперь, как сообщает Reuters, высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что после успешной работы СЦК Турция готова принимать по три судна каждый день.