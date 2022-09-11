Британська розвідка розповіла, чому Путін дезінформує світ щодо вивезення зерна з України

Лідер країни-агресора РФ Володимир намагається перекласти відповідальність за проблеми продовольчої безпеки на Україну, дискредитувати її та звести до мінімуму опір російському військовому вторгненню.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві нагадують, що 7 вересня Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

Проте у розвідці Британії зауважують, що ці слова є лише черговою компанію з дезінформації.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у відомстві.

Там наголошують, що подібними заявами, РФ проводить сплановану дезінформаційну ​​кампанію, аби перекласти відповідальність за проблеми продовольчої безпеки на Україну, дискредитувати її та звести до мінімуму опір російському військовому вторгненню.

Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу.

Зазначимо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.