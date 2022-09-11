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Британська розвідка розповіла, чому Путін дезінформує світ щодо вивезення зерна з України
Лідер країни-агресора РФ Володимир намагається перекласти відповідальність за проблеми продовольчої безпеки на Україну, дискредитувати її та звести до мінімуму опір російському військовому вторгненню.
Про це свідчать дані британської розвідки.
У відомстві нагадують, що 7 вересня Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.
Проте у розвідці Британії зауважують, що ці слова є лише черговою компанію з дезінформації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у відомстві.
Там наголошують, що подібними заявами, РФ проводить сплановану дезінформаційну кампанію, аби перекласти відповідальність за проблеми продовольчої безпеки на Україну, дискредитувати її та звести до мінімуму опір російському військовому вторгненню.
Нагадаємо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив про намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом питання про можливість обмеження вивезення зерна і продовольства з України в Європу.
Зазначимо, що з 1 серпня по 1 вересня, тобто за перший місяць дії "зернової угоди", порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" загалом відвантажили на зовнішні ринки 1,72 мільйона тонн агропродукції. За цей період з трьох портів вийшло 68 суден до портів призначення у 18 країнах світу.