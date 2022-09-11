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Британская разведка рассказала, почему Путин дезинформирует мир относительно вывоза зерна из Украины

Британская разведка рассказала, почему Путин дезинформирует мир относительно вывоза зерна из Украины

Лидер страны-агрессора РФ Владимир пытается переложить ответственность за проблемы продовольственной безопасности на Украину, дискредитировать ее и таким образом свести к минимуму сопротивление российскому военному вторжению.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве напоминают, что 7 сентября Путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена в страны ЕС.

Однако в разведке Британии отмечают, что эти слова лишь очередная компания по дезинформации.

"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", – отмечают в ведомстве.

Там подчеркивают, что подобными заявлениями РФ проводит спланированную дезинформационную кампанию, чтобы переложить ответственность за проблемы продовольственной безопасности на Украину, дискредитировать ее и свести к минимуму сопротивление российскому военному вторжению.

Напомним, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия из Украины в Европу.

Отметим, что с 1 августа по 1 сентября, то есть за первый месяц действия " зернового соглашения", порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в целом отгрузили на внешние рынки 1,72 миллиона тонн агропродукции. За этот период из трех портов вышло 68 судов в порты назначения в 18 странах мира.