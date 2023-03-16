В порту Измаил собралась огромная пробка из вагонов с зерновыми грузами: в чем причина

В направлении порта Измаил скопилась очередь из вагонов с зерновыми грузами сроком на 17 суток. Ситуацию усугубляет еще и то, что в последнее время в этом же направлении активно следуют рудные грузы.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев, пишет Rail.insider.

По его словам, в настоящее время в порт Измаил следуют 1690 вагонов с зерном при среднесуточной выгрузке менее 100 вагонов.

"Самая сложная ситуация среди портов в Измаиле, где есть накопление на 17 суток. Но там проблема у нас хроническая из-за того, что в акватории этого порта работает примерно 30 операторов, которые согласовывают на себя планы, но потом, к сожалению, их не выполняют и не выгружают", - отметил он.

Ткачев призвал Одесскую железную дорогу привести в соответствие "перерабатывающие возможности терминалов с их фактической работой".

Напомним, ранее украинская зерновая ассоциация обратилась к правительству с просьбой сформировать рейдовые перевалки всем морским портам дунайского региона и предоставление статуса реке Дунай как внутреннему водному пути Е-80-09 в соответствии с Европейским соглашением о важнейших внутренних водных путях международного значения. Такие шаги позволят значительно увеличить мощности перевалки грузов портов на Дунае и снизят затраты на логистику.